Augustinusstraße in Neuss

Rettungskräfte brachten den Mann aus Düsseldorfer in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Am Sonntagvormittag, gegen 11 Uhr, wurde ein Motorradfahrer auf der Augustinusstraße in Neuss schwer verletzt. Der 19-Jährige fuhr nach ersten Erkenntnissen der Polizei einem wartenden PKW auf. Das teilt die Polizei mit. Dabei stürzte und verletzte er sich schwer. Rettungskräfte brachten den Mann aus Düsseldorfer in ein Krankenhaus, sein Kawasaki Motorrad musste abgeschleppt werden.