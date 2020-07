Europadamm in Neuss : Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Neuss Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend verletzte sich ein Motorradfahrer schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei beachtete er an der Einmündung Europadamm nicht das Rotlicht der Ampel. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer, der vom Hammfelddamm nach links in Richtung Europadamm abbiegen wollte. Der 31-jährige Hondafahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden musste.