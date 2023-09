Diebstahl in Neuss Unbekannte stehlen Motorrad und Wohnmobil

Bisher unbekannte Diebe haben in der Zeit von Mittwochnachmittag, 20. September, bis Donnerstagmorgen, 21. September, ein Motorrad vom Typ BMW R 1250 GS aus einer Tiefgarage an der Wilhelmstraße gestohlen. Hinweise auf die Täter liegen aber bislang nicht vor. Nur wenige hundert Meter entfernt an der Broichstraße entwendeten Unbekannte ein Wohnmobil vom Typ Knaus K250L. Der silbergraue Kastenwagen auf Basis eines Fiat Ducato hatte das Kennzeichen NE-MO 567. Nach einem Bericht der Polizei soll sich die Tat in der Zeit von Mittwoch, 20. September, 23 Uhr, bis Donnerstag, 21. September, 8 Uhr, ereignet haben.