Mordkommission ermittelt : Mann soll Neusserin Getränk mit tödlichem Gift gegeben haben

Neuss Nach einem versuchten Tötungsdelikt an einer 58 Jahre alten Neusserin ermittelt eine Mordkommission. Ein Verdächtiger ist nun festgenommen worden. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der Verdächtige soll versucht haben, die Frau in ihrer Wohnung mit einem Gift zu töten. Das Gift soll er ihr mit einem Getränk verabreicht haben. Die 58-Jährige bemerkte allerdings einen „unüblichen Geschmack“ des Getränks und trank das Glas nicht aus. Wie eine spätere Untersuchung der Rückstände ergab, hätte die darin befindliche Substanz die Neusserin durchaus töten können.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf beantragte einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen, der durch das Amtsgericht erlassen und am Donnerstag durch die Polizei vollstreckt wurde. Der festgenommene 43-Jährige schweigt bislang zu den Vorwürfen. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.