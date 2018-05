Neuss: Mindestens eine Person bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mindestens eine Person verletzt : Schwerer Verkehrsunfall in Neuss

Neuss Am Donnerstag hat es am Grefrather Weg in Neuss einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Mindestens eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen kam es um kurz nach 15.30 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Wagen. Ein Auto sei auf dem Grefrather Weg aus Richtung Neuss gefahren. Das zweite beteiligte Auto soll aus Richtung Grefrath gekommen sein. Mindestens eine Person ist schwer verletzt und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Der Grefrather Weg ist noch bis mindestens 17.45 Uhr gesperrt. Es kommt zu Störungen im Berufsverkehr. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

(seeg)