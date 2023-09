Polizei bittet um Hinweise Mehrere Autos in Neuss aufgebrochen

Am Donnerstagmorgen klingelte es an der Tür eines 23-jährigen Neussers. Als er öffnete, teilte ihm ein Passant mit, dass er an der Bushaltestelle Gnadentaler Allee persönliche Unterlagen und Kleidung von ihm aufgefunden habe. Darauf erkannte der Neusser, dass aus seinem auf dem Abteiweg geparkten Pkw ein Laptop sowie seine Geldbörse entwendet wurden. Am Donnerstag, 21. September, zwischen 11.30 und 11.40 Uhr wurde auf der Breslauer Straße aus einem Auto eine Tasche entwendet. Es konnten jedoch keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Am Donnerstag gegen 22.30 Uhr ließ ein 32-jähriger Düsseldorfer seinen unverriegelten Pkw auf dem Rheinwallgraben wenige Minuten unbeobachtet. Später bemerkte er das Fehlen zweier Geldbörsen. Personen, die etwas in Verbindung mit den Fällen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 3000 zu melden.