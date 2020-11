Fahndung nach Tatverdächtigem : Mehrere Autos am Hauptfriedhof in Neuss aufgebrochen

Mehrere Autos am Hauptfriedhof in Neuss aufgebrochen

Neuss Sieben Autos wurden Samstagmorgen auf dem Parkplatz des Hauptfriedhofs aufgebrochen. Die Polizei fahndet nach einem Tatverdächtigen und sucht weitere Zeugen.

Nach Polizeiangaben wurden am Samstag, 31. Oktober, zwischen 1.30 und 1.45 Uhr an sieben Auto auf dem Parkplatz des Hauptfriedhofs an der Rheydter Straße, Ecke Konrad-Adenauer-Ring, jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und mehrere Gegenstände entwendet, unter anderem hochwertige Sonnenbrillen.