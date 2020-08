Am Hauptbahnhof Neuss : Mann zieht Schreckschusswaffe im Streit mit Maskenpflichtverweigerer

Neuss Am Hauptbahnhof Neuss ist am Mittwoch ein Streit um die Maskenpflicht eskaliert. Ein Zugpassagier wurde dabei mit einer Schreckschusswaffe bedroht.

Ein Mann hat am Mittwoch am Neusser Hauptbahnhof einen Zugpassagier mit einer Schreckschusswaffe bedroht, weil dieser sich nicht an die Maskenpflicht hielt. Wie die Polizei mitteilt, reagierte der 25-Jährige deutlich unverhältnismäßig auf einen möglichen Verstoß gegen die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Mit der Absicht, das Vergehen gegen die Coronaschutzverordnung geahndet sehen zu wollen, versuchte der selbsternannte „Ordnungshüter“, einen anderen Passagier am Verlassen des Bahnhofs zu hindern – letztlich, indem er eine Schreckschusswaffe zog.