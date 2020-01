Festnahme in Neuss : Mann per Haftbefehl gesucht

Neuss Polizisten überprüften am Donnerstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, an der Selikumer Straße in Neuss einen jungen Mann.

Das teilt die Polizei mit. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 28-Jährige mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gesucht wurde. Er muss noch vier Monate wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in Haft verbringen. Er befindet sich nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt.

(NGZ)