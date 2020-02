Polizei-Einsatz in Neuss : Mann nach Einbruch in Praxis festgenommen

Mann nach Einbruch in Praxis festgenommen

Polizei-Einsatz in Neuss

Die Polizei in Neuss hat einen Mann nach einem Einbruch in Norf gestellt (Symbol-Bild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Norf Dank aufmerksamer Zeugen hat die Polizei am Donnerstagmorgen gegen 5.45 Uhr einen mutmaßlichen Einbrecher gestellt.

Der Mann wird verdächtigt, in eine Praxis am Lessingplatz eingedrungen zu sein. Er wurde an der Südstraße vorläufig festgenommen und ist mittlerweile geständig. Das teilt die Polizei mit. Die Zeugen waren durch das Klirren einer eingeschlagenen Fensterscheibe auf den Einbruch aufmerksam geworden.