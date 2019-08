Polizeieinsatz in Neuss

Neuss Die Polizei hat am Dienstag gegen 11 Uhr einen mutmaßlichen Ladendieb in der Innenstadt festgenommen.

Der Mann war bereits zum wiederholten Mal wegen Diebstahls in einem Supermarkt am Büchel aufgefallen. Er konnte nach kurzer Flucht an der Niederstraße gestoppt werden.