In der Neusser Nordstadt : Mann beim Kupferkabel-Diebstahl erwischt

Die Polizei hatte einen Einsatz an der Further Straße. Foto: dpa/Friso Gentsch

Nordstadt Die Polizei erhielt am Samstag um 22.50 Uhr Kenntnis von einer verdächtigen Person auf einer Baustelle an der Further Straße. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma beobachtete den unbekannten Mann augenscheinlich beim Diebstahl von Kupferkabeln.

Das teilte die Polizei am Montag mit.

Beamte suchten daraufhin das Gelände ab und trafen den Verdächtigen an, der Kupferkabel zum Abtransport bereit gelegt hatte. Der polizeibekannte 53-Jährige, momentan ohne festen Wohnsitz, wurde vorläufig festgenommen.

Er wurde am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser schickte den Mann, bei dem die Polizei auch noch geringe Mengen an Betäubungsmittel fand, in Untersuchungshaft.

(NGZ)