Versuchter Raub in Neuss : Mann bedroht Angestellte mit Messer - Polizei fahndet mit Fotos

Versuchter Raub in Neuss

Neuss Am Montagabend hat ein Mann in Neuss eine Kioskmitarbeiterin mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Anschließend flüchtete er. Nun fahndet die Polizei.

Das teilt die Polizei mit. Demnach hat der Mann am 11. November gegen 22.05 Uhr den Kiosk an der Further Straße betreten.