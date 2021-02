Unfall in Neuss verhindert : Lkw-Fahrer rettet bewusstlose Autofahrerin

Unfall in Neuss verhindert

Was am Montagmorgen zunächst wie ein Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw wirkte, stellte sich als eine couragierte Rettungsaktion eines LKW-Fahrers heraus. Foto: Polizei

Neuss Ein Lkw-Fahrer aus dem Rhein-Kreis Neuss hat am Montagmorgen einen Unfall verhindert: Der Wagen einer Dormagenerin schlingerte unkontrolliert über die Fahrbahn, bis der 49-Jährige sie mit seinem 30-Tonner geschickt ausbremste.

Am Montagmorgen um kurz nach 8 Uhr ist einem 49-Jährigen Berufskraftfahrer aus dem Rhein-Kreis Neuss an der Tucherstraße ein Auto aufgefallen, das unkontrolliert an der Leitplanke entlang schlingerte. Das teilt die Polizei mit. Der Angestellte einer Speditionsfirma im Rhein-Kreis Neuss hat die Situation richtig eingeschätzt und erkannt, dass offenbar ein medizinisches Problem vorlag.