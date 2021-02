Polizei in Neuss ermittelt : Lkw-Fahrer bei falscher Polizeikontrolle bestohlen

Polizei in Neuss ermittelt

Die Polizei in Neuss sucht nach den Tätern (Symbol-Bild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Neuss Von wegen „Polizeikontrolle“! Ein Unbekannter hat am Freitag gegen 18 Uhr einen Lkw-Fahrer, der im Industriegebiet Im Taubental seiner gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeit nachkam, bestohlen.

Der Täter klopfte an das Fenster des Führerhauses und behauptete „Polizeikontrolle“. Der überraschte Lkw-Fahrer konnte auf der schwarzen Weste des Mannes das Wort „Polizei“ lesen, sah eine große schwarze Taschenlampe am Gürtel des Unbekannten und folgte den Anweisungen des vermeintlichen Beamten, als dieser die Fahrzeugpapiere forderte auch das mitgeführte Geld in Augenschein nehmen wollte.