Nach Festnahme in Neuss : Leiche in Wohnung gefunden - Verdächtiger ist polizeibekannt

In Neuss ist am vergangenen Sonntag eine 48 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden.(Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Neuss Nach dem Leichenfund in einer Wohnung an der Weckhovener Straße hat die Staatsanwaltschaft Düsseldorf auf Nachfrage unserer Redaktion neue Details mitgeteilt. Demnach ist der festgenommene Mann in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten.

Von Simon Janßen

(jasi) Der 47-Jährige steht unter Verdacht, für den Tod seiner Ex-Lebensgefährtin verantwortlich zu sein. Derzeit gehen die Ermittler von einem möglichen Beziehungsdelikt aus. Am vergangenen Sonntag war die Polizei über den Tod einer 48-jährigen Frau informiert worden, die von Verwandten in ihrer Wohnung an der Weckhovener Straße leblos aufgefunden worden war. Nach Informarionen unserer Redaktion lebte die getötete Frau mit Familienangehörigen zusammen. Eine alarmierte Ärztin stellte den Tod, aber auch Verletzungen fest, die eine Fremdverursachung und damit den Verdacht eines möglichen Tötungsdeliktes aufkommen ließen. Details zu den Verletzungen (und ob dabei etwa eine Waffe eingesetzt wurde) wollte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch nicht kommentieren.