Ex-Freundin getötet : Lebenslange Haft für Blumenladen-Mörder von Neuss

Neuss Der 32-jährige Meerbuscher, der im April dieses Jahres nach Auffassung des Gerichts seine Ex-Freundin Constanze K. in Neuss getötet hat, ist zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Unter anderem wegen Mordes in Tateinheit mit einem Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der ehemalige DSDS-Kandidat soll am Tattag seiner Ex-Freundin um 10.20 Uhr aufgelauert haben. In seiner Hand: ein geladener Revolver des US-amerikanischen Waffenherstellers „Smith & Wessun“. Laut Anklage soll sein Ziel gewesen sein, die junge Frau zu vergewaltigen und im Anschluss zu töten - aus Rache, weil sie sich Monate zuvor von ihm getrennt und auch ein Kontaktverbot erwirkt hatte.

Die Staatsanwaltschaft hatte am Mittwoch lebenslänglich gefordert, die Verteidigung allerdings einen Freispruch. Der Angeklagte hatte die Tat in der Hauptverhandlung nämlich stets bestritten. Am Ende erwies sich die Beweislast jedoch als erdrückend. So hob die Staatsanwaltschaft unter anderem eine WhatsApp-Nachricht des Angeklagten hervor, die er an die Mutter des Opfers gesendet hatte, kurz bevor er sich vor den Zug schmiss. Der Inhalt: „Damit ihr seht, wie es ist, seine einzige Tochter zu verlieren.“