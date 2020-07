Vorfall in Neuss : Ladendiebe flüchten aus Einkaufszentrum

Vorfall in Neuss

Neuss Zwei Männer sind am Donnerstag um 19.40 Uhr bei einem Ladendiebstahl im Rheinpark-Center aufgefallen. Ein Sicherheitsmitarbeiter wurde auf das Duo aufmerksam, als es fluchtartig ein Sportbekleidungsgeschäft verließ.

(NGZ) Das teilt die Polizei mit. Als der Mitarbeiter sich in den Weg stellte, rannte ihn einer der beiden Männer schlichtweg um, so dass der Angestellte stürzte und sich Verletzungen zuzog. Den beiden Tätern gelang die Flucht. Zeugen lieferten folgende Beschreibung der mutmaßlichen Diebe. Beide waren etwa 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Einer wird als „südländisch“ aussehend und schlank beschrieben, mit lockigem, orangefarbenem blondiertem Haar und sogenannter Undercut-Frisur mit Zopf. Sein Komplize mit schwarzen, kurzen Haaren soll einen deutlich dunkleren Hautton gehabt und ein weißes T-Shirt, eine dunkle Hose sowie einen beigen Rucksack getragen haben. Die Verdächtigen hatten im Ladenlokal Englisch gesprochen. Polizisten konnten im betroffenen Geschäft zurückgelassene Gegenstände der Flüchtigen sicherstellen. Hinweise an 02131 3000.