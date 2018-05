Neuss: Ladendieb wurde mit Haftbefehl gesucht

Festnahme in Neuss : Dieb wurde mit Haftbefehl gesucht

Neuss Am Dienstagabend nahm die Polizei einen mutmaßlichen Ladendieb fest. Der 17-jährige Jugendliche war, gegen 20.30 Uhr, in einem Supermarkt am Berghäuschensweg von Angestellten beim Diebstahl von Nahrungsmitteln erwischt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Überprüfung des Tatverdächtigen aus Neuss ergab, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen Diebstahls und des Besitzes von Rauschgift vorlag. Der polizeibekannte 17-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Am Mittwoch wurde er dem Haftrichter vorgeführt und am gleichen Tag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

(seeg)