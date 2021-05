Polizei in Neuss an Ermittlungen beteiligt : Kripo klärt Enkeltrickserie auf - Zwei Männer festgenommen

Polizei in Neuss an Ermittlungen beteiligt

Neuss Ende April führten Ermittlungen, bei denen auch die Polizei im Rhein-Kreis Neuss unterstützte und im Zuge derer auch ein Objekt in Neuss durchsucht wurde, zur Festnahme von zwei Männern, die im Verdacht stehen bandenmäßig Enkeltrickbetrügereien begangen zu haben.

Im November 2020 meldete sich demnach ein angeblicher Enkel telefonisch bei einer 85-jährigen Rentnerin im Hunsrück und gab an, dass er für den Kauf einer Eigentumswohnung dringend Geld benötige. Ein Bekannter würde das Geld abholen. Tatsächlich erschien wenig später ein bisher unbekannter Mann, um Geld und Schmuck abzuholen, was die Rentnerin im Haus hatte. Aufmerksame Nachbarn verhinderten aber die Übergabe, so dass kein finanzieller Schaden entstand. Zwei weitere Opfer in Kusel und Reichenbach hätten am gleichen Tag insgesamt 40.000 Euro übergeben. Die Polizei vermutet, dass es sich um die gleichen Täter handelt.