Polizei in Neuss ermittelt : Einbrecher dringen in Einfamilienhaus ein

Neuss Unbekannte sind am Samstag gegen 19 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße „An der Obererft“ eingedrungen.

Sie hatten die Haustür mit brachialer Gewalt aufgehebelt, wurden dann aber von den Bewohnern aufgeschreckt und ergriffen die Flucht. Das teilt die Polizei mit. Eine Personenbeschreibung der Flüchtigen liegt nicht vor.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

(NGZ)