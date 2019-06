Müssen Eltern Einsatzkosten bezahlen? : Kind gesteht Bombendrohung gegen Neusser Bank

Foto: Patrick Schüller 12 Bilder Neusser Innenstadt wegen Bombendrohung gesperrt.

Neuss Eine Bombendrohung hat am Freitag für Aufregung in der Neusser Innenstadt gesorgt. Gebäude wurden evakuiert, Straßen gesperrt. Nun hat ein Zwölfjähriger gestanden, den Zettel geschrieben zu haben.

Es war am Freitagnachmittag, als ein Mitarbeiter der Sparkassenfiliale in Neuss einen Zettel zwischen Überweisungsbelegen gefunden hat. In schlechtem Deutsch soll darauf gestanden haben: „Habe Bombe in Aufzug gelegt“.

Wie die Polizei mitteilt hat sich am Wochenende nun die Mutter eines Zwölfjährigen bei ihnen gemeldet. Ihr Sohn habe ihr offenbart, dass er den Zettel mit der Drohung geschrieben hat, als sie am Freitagnachmittag gemeinsam in der Bankfiliale waren. Die Mutter habe davon nichts mitbekommen.

Nachdem der Zettel gefunden wurde, wurde Alarm ausgelöst. Die Sparkasse und ein angrenzendes Gebäude wurden evakuiert und die Oberstraße gesperrt. Eine Hundertschaft der Polizei durchkämmte den Komplex, auch ein Spürhund war im Einsatz.

Polizeibeamte hörten den Jungen am Wochenende an. In seiner Befragung räumte er ein, den Zettel mit der Drohung in einen Briefkasten des Geldinstituts geworfen zu haben. Eine Erklärung für sein Verhalten konnte er nicht geben. Über die Berichterstattung am Freitag habe die Familie von dem Großeinsatz in der Innenstadt erfahren.

Die Polizei prüft, ob sie die durch den Einsatz angefallenen Kosten bei den Erziehungsberechtigten geltend machen kann.

