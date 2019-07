Verdächtiger in Neuss gefasst : Kabeldiebstahl in der Nordstadt

Nordstadt Ein Neusser (70) wird verdächtigt, am Sonntag gegen 21 Uhr an einem Kabeldiebstahl an der Alfred-Pierburg-Straße beteiligt gewesen zu sein.

Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Zeugin zwei Verdächtige auf einem Baustellengelände beobachtet. Die Männer sollen Kabel auf die Anhänger ihrer Fahrräder geladen haben.

Die Polizei stoppte den 70-Jährigen. Er gab an, das Kupferkabel am Straßenrand gefunden zu haben.

(NGZ)