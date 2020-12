Fall in Neuss : Junger Ladendieb schlägt um sich

Neuss Ein 15 Jahre alter Jugendlicher ist am Montag gegen 9.30 Uhr in einem Supermarkt am Büchel bei dem Versuch, eine Getränkedose zu stehlen, erwischt worden. Das teilt die Polizei mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken