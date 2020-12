Fall in Neuss : Seniorin vermisst Geld nach Besuch von zwei jungen Frauen

Fall in Neuss

Erst haben zwei Frauen eine ältere Dame darum gebeten, ihre Toilette benutzen zu dürfen, anschließend fehlte der Seniorin Geld im Portemonnaie. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Montag 28. Dezember gegen 13:45 Uhr, haben zwei unbekannte junge Frauen laut Polizeibericht die Hilfsbereitschaft einer älteren Dame an der Thywissenstraße ausgenutzt, um in deren Wohnung zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen hatten die beiden Tatverdächtigen die Neusserin vor ihrer Wohnung angesprochen, ob sie ihre Toilette benutzen dürften und baten anschließend noch um ein Glas Wasser. Als die beiden die Wohnung bereits verlassen hatten, musste die Seniorin feststellen, dass aus ihrem Portemonnaie Geld entwendet worden war. Sie erstattete Anzeige.