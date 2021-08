Polizei in Neuss ermittelt : Jugendliche berauben Kinder am Hamtorwall

Jugendliche berauben Kinder am Hamtorwall

Polizei in Neuss ermittelt

Die Polizei in Neuss hofft auf Zeugenhinweise (Symbol-Bild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Neuss Mit einer Eisenstange haben vier junge Männer in Neuss Kinder bedroht. Sie durchsuchten die Hosentaschen eines Opfers und machten sich mit einem Portemonnaie als Beute aus dem Staub.

Vier Jugendliche haben am Samstag gegen 18.30 Uhr Kinder an der Straße Hamtorwall beraubt. Die Kinder wurden von den vier Jugendlichen bedroht. Das teilt die Polizei mit. Einer der Unbekannten durchsuchte laut Polizeibericht die Hosentaschen eines Kindes und entwendete das Portmonee mit Geld. Danach lief das Quartett in Richtung Haltestelle davon.