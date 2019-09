Polizistin in Neuss leicht verletzt : Jugendliche attackieren Polizisten in Reuschenberg

Reuschenberg Eine verletzte Polizistin, zwei junge Männer in Gewahrsam – das ist die Bilanz einer Ruhestörung, wegen der die Polizei in der Nacht zu Sonntag ausgerückt ist.

Als die Polizeibeamten einen 24-Jährigen im Zuge der Maßnahmen in Gewahrsam nehmen wollten, leistete er erheblichen Widerstand. Er beschimpfte die Beamten und griff sie mit Tritten und Kopfstößen an. Dabei erlitt eine Polizeibeamtin leichte Verletzungen. Sie blieb aber dienstfähig. Als die Polizisten dem jungen Mann Handschellen anlegen wollten, stellten sie ein Messer sicher, das er in einer Hand hielt. Zudem wurde ein 19-Jähriger in Gewahrsam genommen. Die restlichen Jugendlichen kamen dem Platzverweis nach. Allerdings warfen sie noch einen großen Stein nach den Beamten. Die Ermittlungen dauern an.