Zusammenstoß in Neuss : Hund nach Verkehrsunfall gesucht

Neuss Die Feuerwehr Neuss hat am Samstagabend mit einer Drohne bei der Suche nach einem Hund geholfen. Der sechs Monate alte Weimaraner hatte sich bei einem Autounfall an der Düsseldorfer Straße in einem der beiden beteiligten Fahrzeuge befunden.

Zuvor waren gegen 21.52 Uhr an der Düsseldorfer Straße zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine 29 Jahre alte Neusserin die Düsseldorfer Straße mit ihrem Audi Q5 in Richtung Düsseldorf befahren, ein Jüchener (31) war in Gegenrichtung in seinem VW Scirocco unterwegs. In Höhe der Rheintorstraße kam es beim Abbiegen zu einem Zusammenstoß. Beide Beteiligten, die jeweils in Begleitung unterwegs waren, gaben an, dass die jeweilige Ampel Grünlicht gezeigt habe. Die beiden Insassen des Scirocco wurden schwer verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.