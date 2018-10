Neuss: Haftstrafen für drei Feuerwehrmänner vor Landgericht Düsseldorf

Neuss/Düsseldorf Im Prozess um die Feuerteufel von der Neusser Furth sind am Dienstag vor dem Düsseldorfer Landgericht drei Urteile verkündet worden. Alle drei Männer erhielten Haftstrafen, zwei davon auf Bewährung.

Mit einem zumindest teilweise milden Urteil ist am Landgericht Düsseldorf der Prozess gegen drei Feuerwehrleute von der Neusser Furth zu Ende gegangen. Wegen Brandstiftung in einer Vielzahl von Fällen wurden alle drei verurteilt, nur einer von ihnen muss aber in Haft. Die Staatsanwältin hatte für alle drei Angeklagte Gefängnisstrafen beantragt. Zwei der drei Angeklagten reagierten sichtbar erleichtert.

Rund 30 Brände, ein Schaden in Millionenhöhe, Angst und Schrecken in der Neusser Bevölkerung, monatelange Arbeit der Polizei und ein riesiger Imageschaden für die Feuerwehr – das alles reichte aus Sicht von Richterin Karin Michalek nicht aus, um am Ende alle drei Angeklagte für mehrere Jahre in Haft zu schicken. Nur einer drei muss demnächst den Gang hinter Gitter antreten. Der 23-Jährige wurde zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt – nur bei ihm wurde von Seiten des Gerichts Erwachsenenstrafrecht angewandt. Seine beiden Feuerwehrkameraden kamen noch mit Jugendrecht und entsprechend milden Bewährungsstrafen davon. „In meinem Plädoyer hat natürlich das Motiv eine große Rolle gespielt“, so Staatsanwältin Britta Zur, „wir haben es hier mit drei Angeklagten zu tun, die aus bloßer Lust am Löschen und weil sie sich wichtigmachen wollten, Brände gelegt haben. Das ist absolut verachtenswert.“ Die Angeklagten hätten auch die Einsätze gefilmt, um die Videos bei Facebook oder in anderen sozialen Netzwerken zu präsentieren. „Alles in allem hätte ich Gefängnisstrafen für alle drei Angeklagte für gerechtfertigt gehalten.“ Zur hatte zum Teil mehr als vier Jahre für die Beteiligten gefordert.