Notruf in Neuss Großer Feuerwehreinsatz am Rhein

Mit drei Zügen, einem Rettungsboot und einem Helikopter war die Feuerwehr Neuss am Samstag gegen 15.06 Uhr im Einsatz: Am Nachmittag wurden die Kräfte alarmiert, weil Zeugen dort eine „Person im Rhein“ vermutet hatten – und daraufhin „richtigerweise“, so der Sprecher der Feuerwehr, den Notruf gewählt hatten.Vor Ort stellte sich dann jedoch heraus, dass es sich bei der vermeintlichen Person um ein Fass gehandelt hat. „Tendenziell häufen sich die Sichtungen bei Hochwasser, weil dann auch mehr Treibgut in der Strömung unterwegs ist“, sagt der Feuerwehrsprecher weiter. Oft würden die Objekte einer Person zum Verwechseln ähnlich sehen. Generell gilt: „Lieber ein Mal zu viel den Notruf verständigen“, sagt er.