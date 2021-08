Polizei in Neuss ermittelt : Unbekannte sprengen Geldautomat in Erfttal

Die Polizei in Neuss rückte am frühen Samstagmorgen nach Erfttal aus (Symbol-Bild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Erfttal Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen einen Geldautomaten in Erfttal gesprengt. Das teilt die Polizei mit. Die Tat ereignete sich gegen 4.20 Uhr in der Filiale eines Geldinstituts an der Euskirchener Straße.

Eine Vielzahl von Anrufern meldete sich unmittelbar nach der Detonation bei der Polizei. Nach der Sprengung des Automaten konnten die Täter unerkannt flüchten. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.

Nach Angaben von Zeugen entfernten sich direkt nach der Tat mindestens zwei verdächtige Männer zu Fuß beziehungsweise mit einem Zweirad. Durch die Explosion wurde niemand verletzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

(NGZ)