Kreuzung in Neuss : Gaffer behindern Rettungseinsatz nach Straßenbahn-Unfall

Kreuzung in Neuss

Neuss Eine Straßenbahn und ein Auto sind am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Stresemannallee Ecke Hammfelddamm kollidiert. Gaffer erschwerten die Arbeit der Rettungskräfte.

Das teilt die Feuerwehr mit. „Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Auto von einer Straßenbahn in Fahrtrichtung Neuss erfasst“, sagt ein Sprecher der Feuerwehr, „das Auto wurde einige Meter mitgeschliffen.“ Die Einsatzkräfte wurden gegen 15.20 Uhr am Mittwochnachmittag alarmiert. Der Autofahrer wurde verletzt und war in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehr leitete eine technische Rettung mittels eines hydraulischem Rettungsgerät ein und öffnete gewaltsam eine Tür sowie das Dach des Cabrios.