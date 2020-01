Nach Zusammenstoß in Neuss : Fußgängerin bei Unfall verletzt

Nach Zusammenstoß in Neuss

Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild). Foto: dpa

Neuss Am Freitagmorgen wurde eine Passantin von einem Auto erfasst. Nach ersten Ermittlungen hat der Fahrer die Fußgängerin übersehen. Die Polizei ermittelt.

Wie die Behörde mitteilt, wurde sie am Freitagmorgen gegen 8 Uhr von Unfallzeugen alarmiert.

An einer Kreuzung in Weckhoven wollte ein 41-jähriger Kraftfahrer mit seinem Auto aus der Straße "Am Palmstrauch" kommend nach links auf die Grevenbroicher Straße abbiegen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand übersah er dabei eine 46-jährige Passantin, die zu diesem Zeitpunkt bei Grünlicht zeigender Fußgängerampel die Straße überquerte.