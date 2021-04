Nordstadt : Fußgänger nach Unfall im Krankenhaus

(Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Nordstadt Polizei und Rettungskräfte sind am Mittwoch gegen 21.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Nordstadt ausgerückt. Ein Autofahrer (19) hatte beim Verlassen des Parkplatzes eines Verbrauchermarktes an der Römerstraße einen Fußgänger (47) erfasst, der den Bereich der Ausfahrt gerade passieren wollte.

(NGZ) Das teilt die Polizei mit. Der Fußgänger erlitt Verletzungen, die eine Behandlung im Krankenhaus notwendig machten. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall dauern an.

(NGZ)