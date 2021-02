Staatsschutz ermittelt : Unbekannte attackieren Frau in Neuss und rufen ausländerfeindliche Beleidigungen

Neuss Die Polizei sucht nach fünf Verdächtigen, die am Freitag eine Neusserin zu Boden geschubst und getreten haben. Nach Beschreibungen der Frau trugen die vier Männer „Springerstiefel“, eine Frau hatte pinke Haare. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Es war am Freitagmorgen, gegen 10 Uhr, als die Neusserin zu ihrem Auto an der Körnerstraße ging. Das teilt die Polizei mit. Die Frau habe den Beamten geschildert, dass sich in Höhe des Berufskollegs an der Weingartenstraße vier Männer und eine Frau aufhielten. Einer der Unbekannten sei plötzlich auf die Passantin los gegangen und habe ihr das Smartphone aus der Hand geschlagen, so dass es zu Boden fiel und alle fünf darauf eintraten. Anschließend habe die Gruppe die junge Frau zu Boden geschubst. Die fünf Angreifer haben anschließend auf ihr Opfer eingetreten- und der Frau ausländerfeindliche Beleidigungen hinterhergerufen, berichtet die Polizei weiter.