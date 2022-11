Stau bis Kreuz Neuss-Süd Fünf Menschen bei Unfall mit mehreren LKW auf A57 verletzt

Neuss · Mehrere LKW und ein Transporter waren an einem Unfall beteiligt, der sich kurz vor der Anschlussstelle Holzbüttgen am Freitagvormittag ereignet hat. Fünf Personen wurden dabei verletzt. Es kommt zu massiven Einschränkungen auf der A57 in Richtung Krefeld.

25.11.2022, 15:26 Uhr

Insgesamt drei Lkw und ein Transporter waren nach Angaben der Feuerwehr aus ungeklärter Ursache kollidiert Foto: Feuerwehr Neuss/Christian Franke

Um 11:34 Uhr wurde die Feuerwehr auf die A57 in Fahrtrichtung Krefeld alarmiert. Kurz vor der Anschlussstelle Holzbüttgen meldeten Anrufer einen Verkehrsunfall unter Beteiligung von mehreren LKW und PKW. Das teilt die Feuerwehr Neuss mit. Erste Erkundungen ergaben folgendes Lagebild: Insgesamt drei Lkw und ein Transporter waren aus ungeklärter Ursache kollidiert. Insgesamt fünf verletzte Personen mussten betreut werden, ebenso musste der Brandschutz sichergestellt und auslaufende Betriebsmittel aufgenommen werden. Es galt schnellstmöglich zumindest eine Spur der A57 wieder freigeben zu können, um eine noch größere Staubildung zu verhindern. Alle Unfallbeteiligten konnte Ihre Fahrzeuge eigenständig verlassen. Die Feuerwehr stellt aktuell noch den Brandschutz sicher und unterstützt bei den Aufräumarbeiten. Foto: Feuerwehr Neuss/Christian Franke Insgesamt fünf verletzte Personen wurden vom Rettungsdienst betreut. Eine Person konnte schon an der Einsatzstelle ambulant behandelt werden, sodass lediglich vier Unfallbeteiligte in nahgelegene Krankenhäuser transportiert werden mussten. Auch gelang es eine Spur nach wenigen Minuten wieder freizugeben. Die Feuerwehr stellt aktuell noch den Brandschutz sicher und unterstützt bei den Aufräumarbeiten, welche durch ein Bergeunternehmen durchgeführt werden. Es kommt zu massiven Einschränkungen auf der A57 in Fahrtrichtung Krefeld. Der Rückstau erstreckt sich aktuell bis zum Kreuz Neuss-Süd. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

(ubg)