Polizei ermittelt in Neuss Diebe stehlen Ford Kuga

In Neuss wurde in der Zeit zwischen Donnerstag, 12. Oktober, 14.30 Uhr, und Freitag, 13. Oktober, 5.10 Uhr, ein Auto an der Lucas-Bols-Straße von unbekannten Tatverdächtigen gestohlen. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen grau-metallic-farbenen Ford Kuga ST-X-Line mit dem Kennzeichen NE-LG116. Das Fahrzeug hat rote Bremssättel und vorne und hinten zwei rote „ST"-Embleme. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.