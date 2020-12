Einsatz in Neuss : Feuerwehr rettet Tiere bei Wohnungsbrand

Neuss Die Feuerwehr ist am Mittwoch zu einem Wohnungsbrand ausgerückt. Während des Einsatzes mussten mehrere Tiere betreut und in rauchfreie Bereiche gebracht werden. Verletzt wurde niemand.

Wie die Feuerwehr berichtet, wurde sie am Mittwoch gegen 16.59 Uhr in die Straße "Am Alten Sportplatz" in Neuss Holzheim alarmiert.