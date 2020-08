Zwei Einsatzkräfte verletzt : Kellerbrand in Neuss – Feuerwehr rettet 15 Menschen aus Haus

Während des Feuerwehreinsatzes war die Friedrichstraße gesperrt. Foto: Daniel Bothe

Neuss In Neuss hat es am frühen Samstagmorgen einen Kellerbrand gegeben. 15 Bewohner und zwei Hunde mussten von den Einsatzkräften gerettet werden. Zwei Feuerwehrleute wurden verletzt. Blumenhändler hatte den Brand bemerkt und Alarm geschlagen.

In einem dramatischen Einsatz mussten am frühen Samstagmorgen 15 Menschen und zwei Hunde von der Feuerwehr über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht werden. Feuer im Keller des Hauses Friedrichstraße 17 hatte ihnen mit seinem starken Brandrauch den Fluchtweg durch das Treppenhaus versperrt. Zwei Feuerwehrleute, die zur Brandbekämpfung in den Keller des Vier-Familienhauses vorgedrungen waren, wurden beim Einsatz durch das Gas leicht verletzt, einer musste im Krankenhaus behandelt werden, konnte aber am Sonntag schon wieder entlassen werden. Ein Kind wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, konnte aber schnell wieder zu seinen Eltern. Ansonsten ging die Sache glimpflich aus. Es hätte aber auch ganz anders kommen können.

Zum Glück war an diesem Wochenende „Schützenfest“. Denn auch wenn nicht gefeiert wurde, so hatte der Florist Manfred Swart doch so viele Blumenwünsche und Vorbestellungen abzuarbeiten, dass er sich schon um 2.30 in die Werkstatt seines Blumengeschäftes aufmachte. Er hatte gerade angefangen, seine Bestellungen fertig zu machen, als er leichten Brandgeruch wahrnahm. „Ich dachte erst an ein Grillfeuer, oder so etwas“, sagt Swart. Dann aber öffnete er die Tür zum Treppenhaus – „da war schon alles schwarz“ – und schlug Alarm. „Fünf Minuten später war die Feuerwehr da.“

Beim Eintreffen der Wehr, so heißt es im Einsatzbericht, drang Rauch aus einem Kellerlichtschacht. Das Treppenhaus war leicht verraucht, dass habe sich aber schlagartig geändert. So konnten sich auf diesem Weg nur noch zwei Hausbewohner in Sicherheit bringen. Also musste die Feuerwehr anleitern und die Hausbewohner über die Drehleiter in Sicherheit bringen. Währenddessen wurden im Keller die Flammen bekämpft. Das war gegen 6.30 Uhr erledigt. Wie das Feuer ausgebrochen ist, müssen Anfang der Woche Experten der Kriminalpolizei ermitteln.