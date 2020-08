Zwei Einsatzkräfte verletzt : Kellerbrand in Neuss – Feuerwehr rettet 15 Menschen aus Haus

Neuss In Neuss hat es am frühen Samstagmorgen einen Kellerbrand gegeben. 15 Bewohner und zwei Hunde mussten von den Einsatzkräften gerettet werden. Zwei Feuerwehrleute wurden verletzt.

In der Nacht auf Samstag hat es in einem Mehrfamilienhaus an der Friedrichstraße in Neuss gebrannt. Gegen 3 Uhr morgens bemerkten Bewohner Rauch und Brandgeruch und alarmierten die Feuerwehr.