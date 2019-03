Einsatz in Neuss : Feuerwehr löscht Lagerhallen-Brand

Die Feuerwehr Neuss ist am Samstag, 16. März, zu einem Brand an die Karl-Arnold-Straße ausgerückt. Foto: Feuerwehr Neuss/Markus Brüggen

Neuss Die Feuerwehr Neuss ist am Samstagabend zu einem Brand an der Karl-Arnold-Straße ausgerückt. Zeugen hatten die Wehr um 19.17 Uhr benachrichtigt und mitgeteilt, dass sie Flammen in einer Lagerhalle gesehen haben.

Die Wehr rückte daraufhin mit zwei Löschzügen aus. Der Brand in der leerstehenden Lagerhalle konnte relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden. „Der Einsatz war bereits gegen 20.30 Uhr wieder beendet“, erklärt Feuerwehrsprecher Christian Franke.

Personen kamen durch den Brand nicht zu schaden. Während des Einsatzes kam es laut Feuerwehr im Bereich der Karl-Arnold-Straße zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei wurde zur Ermittlung der Brandursache hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

(abu)