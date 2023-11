Zwei Verletzte in Neuss Feuerwehr löscht Küchenbrand im Mehrfamilienhaus

Mehrere Anrufer hatten am Montagabend Feuerschein und Rauch in einem Wohnhaus in der Rheinallee beobachtet und alarmierten um 20.15 Uhr die Feuerwehr. Flammen schlugen aus einer Küche im sechsten Stock. Ein Team der Feuerwehr, ausgerüstet mit Atemschutzgeräten, betrat die Wohnung und bekämpfte das Feuer in der Küche. Innerhalb weniger Minuten war der Brand unter Kontrolle und eine Ausbreitung auf andere Bereiche der Wohnung konnte verhindert werden. Nach Lüftungsmaßnahmen und der Kontrolle weiterer Wohnungen übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei, die die Ermittlungen zur Brandursache aufnahm. Die Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war, ist laut Feuerwehr nicht mehr bewohnbar. Zwei Bewohner wurden verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Etwa 30 Einsatzkräfte waren eine Stunde lang im Einsatz.