Einsatz in Neuss : Feuerwehr löscht Kellerbrand in der Innenstadt

Neuss Wegen eines Kellerbrandes wurde am Mittwochnachmittag die Feuerwehr alarmiert. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, doch die Nachlöscharbeiten dauern noch an. Der Verkehr wird derzeit umgeleitet.

Kurz nach 15 Uhr wurde die Feuerwehr am Mittwochnachmittag wegen eines Kellerbrandes in der Neusser Innenstadt alarmiert. In einem Geschäftshaus an der Oberstraße, Ecke Hymgasse hat nach Angaben der Feuerwehr eine Mülltonne gebrannt. Das Feuer sei schnell gelöscht worden, jedoch habe es eine stärkere Rauchentwicklung gegeben, so dass sich die Menschen eigenständig in Sicherheit gebracht haben.