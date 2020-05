Schorlemerstraße in Neuss : Feuerwehr löscht Brand in Hobby-Schreinerei

Feuerwehr löscht Brand in Hobby-Schreinerei

Schorlemerstraße in Neuss

Neuss Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr alarmiert: Bewohner haben festgestellt, dass ihr gesamtes Einfamilienhaus verraucht war. Nach einer halben Stunde hatten die Einsatzkräfte den Brand gelöscht.

Gegen 2.15 Uhr wurde die Feuerwehr am Donnerstag alarmiert: Mitten in der Nacht haben Bewohner festgestellt, dass ihr Einfamilienhaus an der Schorlemerstraße verraucht war. Das teilt die Feuerwehr mit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sahen sie bereits dichten Rauch, der aus dem Keller des Hauses drang. Die fünf Bewohner hatten sich bereits selbständig aus dem Haus gerettet und wurden durch den Rettungsdienst betreut.