Feuerwehr Neuss Feuer in einem Wohnhaus im Barbaraviertel

Während der Brandbekämpfung, die sich auf ein Zimmer in einer Wohnung im 1. Obergeschoss beschränkte, lief parallel die Menschrettung. Alle Wohnungen wurden begangen und vier Personen mittels Fluchthauben aus den übrigen Wohnungen gerettet, wie die Feuerwehr Neuss mitteilt. Insgesamt fünf Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet und zwei davon in ein Krankenhaus transportiert. Der Brand war schnell unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauerten rund 45 Minuten. Insgesamt 52 Einsatzkräfte aus drei Löschzügen waren im Einsatz. Gegen 20.30 Uhr konnte die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben werden.