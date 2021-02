Einsatz in Neuss : Feuer beschädigt Räume der Gesamtschule Nordstadt

(Symbolbild) Foto: Feuerwehr Neuss

Neuss In einem Bungalow neben dem Gebäude der Gesamtschule Nordstadt ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte den Brand, Personen hielte sich nicht in dem Gebäude auf.

Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde sie am Mittwoch gegen 9.45 Uhr zur Gesamtschule Nordstadt alarmiert. Anwohner hatten Rauch bemerkt, der aus einem Bungalow gleich neben dem Schulgebäude kam.

Die Einsatzkräfte stellten beim Eintreffen fest, dass es sich um ein Feuer handelte. „In dem Nebengebäude der Schule brannte die Inneneinrichtung, Putzmaterial sowie ein Nachtspeicherofen. Das Feuer hatte sich mittlerweile auch durch die Außenwand des Bungalows gebrannt“, heißt es in einem Bericht der Feuerwehr Neuss. Personen hielten sich nicht in dem Gebäude auf, so dass sich die Einsatzkräfte sofort

auf die Brandbekämpfung konzentrieren konnten. An dem Gebäude wurden Zu- und Abluftöffnungen geschaffen, so dass die Brandbekämpfung durch den Einsatz eines Belüftungsgeräts unterstützt werden konnte. „Diese Maßnahme dient dazu, die Sicht im Gebäude zu verbessern und die Temperaturen zu senken“, berichtet die Feuwehr.

Unter schwerem Atemschutz brachte dann ein Trupp im Inneren das Feuer unter Kontrolle.

Am Gebäude entstand erheblicher Schaden. Die Polizei untersucht nun, wodurch das Feuer entstanden ist.

Die Einsatzstelle wurde gegen 11:00 Uhr an den Hausmeister übergeben, nachdem alle Maßnahmen der Feuerwehr abgeschlossen waren. Im Einsatz waren neben hauptamtlichen Kräften auch der Löschzug Stadtmitte.

(NGZ)