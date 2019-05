Verdächtige in Neuss erwischt : Festnahmen nach Einbruchsversuch

Neuss Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag zwei Männer (30 und 37 Jahre alt) vorläufig festgenommen. Sie sollen versucht haben, gegen 0.20 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Trankgasse einzudringen.

Ein Anwohner hatte die Polizei informiert, nachdem er verdächtige Geräusche gehört hatte. Er beobachtete einen Verdächtigen, der offenbar versuchte, die Haustür zu knacken. Parallel dazu sah er einen zweiten Mann, der vermutlich „Schmiere“ stand. Das teilt die Polizei mit.

Als die Verdächtigen bemerkten, dass sie beobachtet werden, stiegen sie in ein Auto und fuhren davon. Die Polizei konnte den Wagen schließlich auf der Augustinusstraße stoppen.

Die Verdächtigen schweigen bislang zu den Vorwürfen. Die Ermittlungen dauern an.

(NGZ)