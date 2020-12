Ermittlungen in Neuss : Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Schüssen auf Linienbusse fest

Nordstadt Nachdem in der Nordstadt zuletzt Linienbusse mit Metallstücken beschossen wurden, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Er schweigt zu den Vorwürfen.

Nachdem Kostenpflichtiger Inhalt in der Nordstadt zuletzt Linienbusse mit Metallstücken beschossen wurden, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Zunächst waren am Mittwochabend im Bereich der Daimlerstraße/Haltestelle Böhmerstraße Scheiben an zwei Bussen der Linie 854 beschädigt worden, am Donnerstagnachmittag und am Freitagmittag gab es erneute Vorfälle. Ein Verdächtiger wurde nun ermittelt und in der Nähe des Tatorts festgenommen. Das teilt die Polizei mit.

Nach dem Fall am Donnerstag hatten die Stadtwerke Neuss den betroffenen Bereich aus Sicherheitsgründen zunächst nicht mehr angefahren – die Linie 854 fuhr somit nur noch bis zum Haltepunkt „Im Tal“, am Freitag fuhr sie aber wieder regulär. Nach dem erneuten Vorfall wurde die Linie in dem Bereich aus Sicherheitsgründen bis Sonntagabend wieder verkürzt, seit Montag fährt die Linie 854 in dem genannten Bereich wieder regulär. Nun folgte die Festnahme. Ein Richter ordnete die Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen an. In seiner Vernehmung schweigt er zu den Vorwürfen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.