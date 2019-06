Mann in Neuss erwischt : Festnahme nach Ladendiebstahl

Mann in Neuss erwischt

Neuss Nach einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Beslauer Straße hat die Polizei einen 29 Jahre alten Verdächtigen vorläufig festgenommen.

Der Mann soll am Dienstag gegen 19.40 Uhr versucht haben, vier Flaschen hochwertigen Whisky mitgehen zu lassen. Das teilt die Polizei mit. Der Mann, der ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, ist bereits in der Vergangenheit wegen Eigentumsdelikten aufgefallen.