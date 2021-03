Einbruch in Neuss : Fenster aufgehebelt und Schmuck erbeutet

(Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Neuss Unbekannte sind am Donnerstagabend in eine Wohnung an der Straße „Am Baldhof“ eingedrungen. Die Tat ereignete sich zwischen 20 und 22 Uhr.

